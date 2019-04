'Uitwijkers' de komende tijd vanaf Groningen Airport Eelde naar Dubrovnik

Het gaat om reizen van de Turkse touroperator NKB Touristic. Eigenlijk zouden de vluchten vertrekken vanaf Rotterdam The Haque Airport. Maar de touroperator heeft ze verplaatst naar de Drentse luchthaven. Alle zaterdagen in april en mei vertrekt een Airbus A320 met ruimte voor 176 passagiers.De vluchten worden uitgevoerd door de Griekse maatschappij Aegean Airlines. Dat is geen onbekende op Groningen Airport Eelde. In 2015 voerde de maatschappij in opdracht van Hellas Travel vluchten uit op het Griekse eiland Corfu. Met die vlucht is het slecht afgelopen. Hellas Travel ging nog voor het eind van het seizoen failliet en passagiers moesten veel moeite doen om hun geld terug te krijgen.Het is de bedoeling dat Aegean elke zaterdag in april en mei eerst naar Brussel vliegt. Daarna gaat de reis verder naar Dubrovnik.