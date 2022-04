Cel en tbs voor stalken en bedreigen medewerkers zorginstelling Assen

Een 26-jarige man uit Emmen is voor het stalken en het ernstig bedreigen van medewerkers van een zorginstelling in Assen veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De man veroorzaakte in 2019 problemen in de instelling, waardoor hij weg moest. Daarop belde hij één van de medewerkers voortdurend en sloeg daarbij dreigende taal uit. Hij dreigde onder meer haar te verkrachten en haar vingers te breken. Eind 2019 werd hij opgepakt en tegen de agenten uitte hij bedreigingen aan het adres van de medewerker en een collega van de vrouw.

De man is uiteindelijk in het Pieter Baan Centrum onderzocht. De kliniek adviseerde tbs met dwangverpleging. Dat advies nam de rechter over. De man zit al een tijdlang vast, zodat hij over niet al te lange tijd de tbs-kliniek in kan.