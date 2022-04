Mensen trekken er massaal op uit tijdens Pasen

Het is weer als vanouds druk bij attractieparken, dierentuinen en andere dagjes uit. Afgelopen Paasweekend was een goed en druk weekend voor de recreatieve en toeristische sector. Ook bij Wildlands in Emmen was het weer net zo druk als voor corona.

"Het was echt gezellig druk", zegt een tevreden directeur Erik van Engelen. "Qua bezoekers zaten we op dezelfde aantallen als met Pasen 2019. Mensen lijken er gelukkig echt weer op uit te willen. Dat zagen we al in de weken naar Pasen toe. Ook toen wisten de mensen ons weer te vinden." En niet alleen in Wildlands was het druk. Attractiepark Drouwenerzand opende Goede Vrijdag de deuren weer na de wintersluiting. Het hele paasweekend zat meteen volgeboekt.

En naar buiten met het mooie weer? Dat gold niet voor iedereen, want ook in het Drents Museum waar de mensen voor de laatste keer naar de Frida Kahlo tentoonstelling konden, was het druk. Net als bij het kraomschudden in Havelte en bij het Rijk der Kabouters in Eext. En na twee corona jaren met weinig bezoekers, is die drukte hard nodig. "De corona-tijd maak je hier niet mee goed. Maar dit heb je wel nodig om weer op eigen benen te kunnen staan", aldus Van Engelen.

Ook de buitenlandse toerist komt weer

En niet alleen de Nederlanders trokken erop uit met Pasen, in de dierentuin was er dit weekend veel Duits te horen. "De Duitsers hadden vorige week vakantie en dat was goed te merken. Maar dit Paasweekend waren er meer Duitsers in het park dan twee jaar geleden." En ook de Belgen wisten de weg naar Emmen te vinden. "En dan houdt het qua buitenlanders wel op hoor", zegt Van Engelen lachend.