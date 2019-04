Historisch pannenkoekenschip Liberté blijft in Meppel

Eigenaar Jan Vrielink van de Liberté werkt momenteel samen met medewerkers van scheepswerf Wout Liezen in Meppel aan groot onderhoud van het 120 jaar oude zeilschip. Vrielink is blij dat het schip in Meppel blijft. "Het is toch een soort kindje geworden. Iedere zeven jaar moet het schip het water uit voor groot onderhoud en dat deden we met z’n allen. Dat is toch anders dan met een pand."De horeca-ondernemer kocht de veertig meter lange tweemasterklipper 25 jaar geleden. "De binnenvaart was toen al lang uit het centrum van Meppel verdwenen. De grachten waren na een lange strijd behouden gebleven en voor miljoenen opgeknapt. Er lag alleen geen enkel historisch schip in, alleen af en toe in de zomer een stukje polyester. Een kale bedoeling", vertelt Vrielink doelend op de weinige pleziervaart die destijds het centrum aandeed.Hij kocht het schip in Amsterdam waar het net aan de buitenkant in haar originele staat was hersteld. Voer het zelf naar Meppel waar de binnenkant werd ingericht tot pannenkoekenschip. De ligplaats werd de historische Stoombootkade, waar vroeger alle handel van grote op kleine schepen werd overgeslagen en andersom. En waar de stoombeurtveren naar Amsterdam vertrokken.Nieuwe eigenaar Jan Hogenkamp van restaurant Sukade in het eveneens historische pakhuis aan de Stoombootkade hoefde niet lang na te denken. "Buurmans’ goed is maar één keer te koop." Hogenkamp kan zich ook geen Stoombootkade zonder historische schepen voorstellen en moet er niet aan denken dat de Liberté voor zijn deur zou verdwijnen. "Oude schepen trekken mensen. Kijk maar naar het grachtenfestival."Bedrijfsleider Bianca Henken-Meppelink van Sukade en haar team zitten al vol ideeën over hoe het restaurant met het pannenkoekenschip te verbinden. "Kinderen kunnen in het schip pannenkoeken eten en onder begeleiding iets knutselen. Ouders kunnen dan in het pakhuis een driegangenmenu eten en hoeven geen oppas te regelen." Ook wil Henken-Meppelink graag een terras op de punt van de Stoombootkade. Met perfect uitzicht op de andere historische schepen die er liggen en het Bleekerseiland.Binnenkort vaart Jan Vrielink voor de laatste keer de Liberté van de werf naar de Stoombootkade terug.