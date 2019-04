Vrachtwagen kantelt in Emmen: weg afgesloten

Door het ongeluk is de Rondweg bij Emmen in de richting van Roswinkel afgesloten. De vrachtwagenchauffeur is na behandeling in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.Hoelang de rijbaan afgesloten blijft is nog onbekend. Een bergingsbedrijf zal de vrachtwagen weer op zijn wielen zetten. Waardoor de vrachtwagen is gekanteld is nog onbekend.