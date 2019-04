Race van de toekomst: Scholieren rijden met waterstofauto's in Assen

Op een uitgezet circuit rijden leerlingen van scholen uit onder meer Assen, Nieuwegein, Helmond en Apeldoorn tegen elkaar in een zes uursrace. De winnaar mag zich Nederlands kampioen noemen en mag naar het WK.“Wie in die zes uur de meeste rondjes racet, is Nederlands kampioen”, legt racedirector Paul de Groot uit. “Leerlingen hebben voor deze race eerst moeten leren omgaan met nieuwe energiebronnen. Daarna hebben ze als een elektrisch bestuurbare auto omgebouwd naar waterstof.”Eén van de coureurs is Josée Becker van het Drenthe College. “Wij kregen een bouwpakket en via een speciale site leerden wij hoe we een auto op waterstof konden bouwen. Daarnaast hebben we enkele aanpassingen gedaan waardoor de motor beter koelt.”Volgens De Groot rijden de auto’s behoorlijk zuinig. “Normaal kun je met een accu zo’n vijftien tot twintig minuten rijden. Dankzij de combinatie met waterstof soms wel tot anderhalf uur.”Uiteindelijk gaat de winst aan de neus van het team van het Drenthe College voorbij. De Asser scholieren eindigen wel op het podium, ze worden derde.