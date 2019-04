Oranje Leeuwinnen verslaan Mexico met 2-0

De Nederlandse voetbalsters hebben de oefeninterland in Arnhem tegen Mexico met 2-0 gewonnen. Vivianne Miedema uit Hoogeveen en Lieke Martens maakten al voor rust de doelpunten in de Gelredome.

Miedema scoorde uit een rebound toen keepster Santiago een schot van Roord losliet. Het is het 56e doelpunt in de 73e interland van de 22-jarige Miedema. Lieke Martens scoorde met een fraai afstandsschot.De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman oefent dinsdag opnieuw, dan in Alkmaar tegen Chili. De vriendschappelijke wedstrijden dienen als voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk