Veel belangstelling voor villawijkje in Emmen

Er is grote belangstelling voor De Berkenhof, het nieuw te bouwen wijkje met zestien vrijstaande stadsvilla’s aan de rand van natuurgebied ’t Zand, vlak bij de rondweg in Emmen. Projectontwikkelaar Roelofs & Haase wil de huizen bouwen in de zuidoosthoek van het natuurgebied, haaks op de Schansstraat.