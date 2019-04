Aanleg glasvezel Coevorden start volgende maand

Eind vorige maand werd al bekend dat er in Coevorden genoeg inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. De ondergrens van 40 procent werd ruim gehaald. "Het is niet ondenkbaar dat de aanleg start met 50 procent", zegt Jaap Ruiter van Glasvezel Zuidenveld.Afgelopen week heeft de stichting het eerste werkoverleg gehad met de aannemer. Inmiddels is ook bekend geworden in welke volgorde glasvezel wordt aangelegd. Volgens Ruiter dachten veel mensen namelijk dat de aanleg zou beginnen op de plek waar de meeste abonnementen zijn afgesloten.Maar dat is niet het geval, zegt Ruiter. "De aannemer moet beginnen op een plek waar we ook meteen kunnen aansluiten op het landelijk netwerk." Daarom wordt gestart bij Geesbrug. "Daarna Gees, Zwinderen en Oosterhesselen", vertelt Ruiter. "Dan omlaag en boven Coevorden langs naar Dalen, Stieltjeskanaal en zo verder tegen de klok in." Op de website van Glasvezel Zuidenveld wordt binnenkort meer informatie gegeven over het project.