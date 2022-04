200 vluchtelingen in Ter Apel hebben nog geen slaapplaats

Er moeten nog tweehonderd slaapplaatsen worden gezocht voor mensen die tot vandaag verbleven in de tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is onbekend of die plekken worden gevonden, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Eerder vandaag moest nog plek worden gezocht voor driehonderd opvangplaatsen, maar gemeente Nijmegen heeft aangeboden voor honderd asielzoekers opvang te bieden.

De tenten in Ter Apel worden vanaf vandaag weggehaald omdat de vergunning is verlopen. Er mogen namelijk niet meer dan 2000 mensen verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Eind maart werd bekend dat de tenten afgebroken gingen worden.

Van der Burg wil nog niet speculeren over het aantal mensen voor wie geen onderdak gevonden kan worden. Wel zei hij nog het "echt een nederlaag" te vinden dat het niet is gelukt om genoeg opvangplekken te vinden. Hij zal naar eigen zeggen de komende maand "met veel stress, veel bellen" opvang moeten regelen om het probleem te verhelpen. "Zodra ik dit gebouw uit loop, ga ik aan de slag." Hij noemt de situatie "ik zal me netjes gedragen: zeer onwenselijk", en zegt dat de kwestie toont dat Nederland nog een "tweede, derde misschien vierde Ter Apel" nodig heeft.

Geen extra opvang in Drenthe voor Ter Apel

In Drenthe komen geen extra opvangplekken, bevestigde Marco Out, voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, vandaag nogmaals. "In Drenthe is de opvang van vluchtelingen, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, al bij voorbaat opgepakt", zei hij eerder daarover al.

Drenthe heeft momenteel twee extra opvanglocaties ingericht voor vluchtelingen, namelijk Expo Assen en de vluchtelingenboot in Meppel. Daarbij zijn de locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, niet meegerekend.

'Tenten niet nog een nacht gebruikt'

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde - waar Ter Apel onder valt - meldt bij RTV Noord dat het COA geen verzoek heeft gedaan om de paviljoententen toch nog een nacht te mogen gebruiken. Burgemeester Jaap Velema heeft eerder gezegd deze vergunning onder geen enkele voorwaarde te willen verlengen. Het COA meldt dat er gewerkt wordt aan een oplossing.

Nieuwe wetgeving voor vluchtelingenopvang

Staatssecretaris Van der Burg wil overigens zorgen dat andere gemeenten mee gaan werken aan de opvang van asielzoekers. Het kabinet bereidt daarom wetgeving voor. Het gaat daarbij ook om versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen of een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Op dit moment is Ter Apel het enige aanmeldcentrum in Nederland. Bijna alle asielzoekers moeten daarheen om asiel aan te vragen. Met de komst van drie extra aanmeldcentra en speciale opvang voor 'veiligelanders' - asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning - moet de druk op Ter Apel worden verminderd, zo bericht RTV Noord.