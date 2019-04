Kunstenares schildert Rintje Ritsma voor het goede doel

Brouwers heeft een speciale reden waarom ze de handtekening van de oud-schaatser wilde hebben. "Ik heb namelijk een portret geschilderd van Rintje", vertelt de kunstenares. "Vandaag hadden we met elkaar op het circuit afgesproken. Hij heeft het doek gesigneerd, nu kan het in de verkoop."En Rintje Ritsma is niet zomaar uitgekozen. "Vorig jaar was ik met een vriendin en onze kinderen naar de circuitdag van Stichting Against Cancer", legt ze uit. "Rintje was een van de coureurs die kinderen achterop de motor en in de auto meenam. Dat was dé dag voor al die zieke kinderen om de ellende even te vergeten." De zoon van haar vriendin kreeg ook leukemie.Brouwers probeerde de energie van Ritsma op de motor vast te leggen op het doek. "En de kinderen die elke dag hun strijd aan het voeren zijn, hebben ook hun kracht en energie nodig. Die kracht probeerde ik weer te geven."Het schilderij wordt vanaf morgen geveild . "Rintje wilde graag met zijn handtekening een bijdrage leveren, om ervoor te zorgen dat we het voor een mooi bedrag kunnen verkopen." Het startbod ligt op 2.500 euro. De helft van dat startbedrag en elke euro die daarbovenop komt, wordt gedoneerd aan Stichting Against Cancer.