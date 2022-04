Kerk in Sleen bereidt zich voor op Oekraïense vluchtelingen

Van kerkgebouw tot groepsaccommodatie. Er wordt flink geklust in de Ontmoetingskerk in Sleen. Dat is hard nodig, want het moet zo snel mogelijk klaar zijn voor de ongeveer dertig Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen. Rond half mei worden ze verwacht.

Tot nu toe werden de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente in Sleen verdeeld over de beide kerkgebouwen: de Dorpskerk aan de Brink en de Ontmoetingskerk aan De Koepen. Dat kan nu niet meer, want de Ontmoetingskerk is aangeboden als opvanglocatie en wordt daarom flink verbouwd. Er komen vooral veel tussenwandjes in, om zo slaapruimtes te creëren voor de vluchtelingen.

Beetje inschikken

"Eigenlijk ben je het moreel verplicht, gezien de situatie in Oekraïne", legt Tonny Warners, voorzitter van de kerkenraad, uit. "We hebben twee kerkgebouwen, dus we kunnen gewoon doorgaan. Het is misschien een beetje inschikken, maar dat is niet te vergelijken met de situatie in Oekraïne. Op een paar bezwaren na werd het idee enthousiast ontvangen door onze gemeente."

Coevorden is blij met het aanbod van het kerkgebouw en maakte er meteen werk van: "Het is een goede opvanglocatie", vertelt Rieja Raven. Eigenlijk is ze adviseur omgevingsontwikkeling bij de gemeente, maar ze houdt zich nu ook bezig met opvang van Oekraïense vluchtelingen. "Dit gebouw staat midden in het dorp, dichtbij voorzieningen. We willen proberen om het zo leefbaar mogelijk te maken voor de vluchtelingen, maar ook voor de buurtbewoners en ik denk dat dat op deze locatie heel goed kan."

