Cassata #29: Wat heeft de Werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe opgeleverd?

Cassata gaat vandaag onder meer over vrouwen in de politiek. We kijken naar de oogst van Werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe, want wat heeft drie jaar extra aandacht voor vrouwen in de politiek opgeleverd? Verder praten we over nut en noodzaak van het vers opgerichte Drents Gasberaad. Speciale tafelgast vandaag is Tanja Klip, het enige verkiesbare Eerste Kamerlid uit onze provincie.

00.43: Jan Smits en Greetje Dikkers van de Werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe02.16: Oud-gedeputeerde Tanja Klip (VVD) gaat voor nog een termijn in de Eerste Kamer06.52: Jan Smits en Greetje Dikkers praten over vrouwen in de politiek25.55: Eerste Kamerlid Tanja Klip heeft het over de verkiezingen30.34: John Franke vertelt waarom het Drents Gasberaad er moet komen41.54: Wanneer wordt duidelijk of Tanja Klip in de Eerste Kamer blijft en wat wil ze voor Drenthe doen?50.54: Het Radioforum met Wim-Jan Renkema (GroenLinks-Tweede Kamerlid), Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe) en Tanja Klip (VVD-Eerste Kamerlid)Margriet BenakJan Smits, Werkgroep Vrouwen Kiezen in DrentheGreetje Dikkers, Werkgroep Vrouwen Kiezen in DrentheTanja Klip, Eerste Kamerlid voor de VVDJohn Franke, voorman Drents GasberaadWim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinksJacob Bruintjes, voorzitter van PvdA DrentheGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.