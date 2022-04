Brouwerij en supportersvereniging lanceren FC Emmen-biertje

Het biertje is exclusief omdat er in totaal 1.500 flesjes beschikbaar zijn. Het gaat om een pittig blond biertje, op Belgische wijze gebrouwen. Vanaf vrijdag is het product verkrijgbaar in een beperkt aantal winkels, meldt streekomroep ZO!34.

De belangrijkste reden voor het ontstaan van het biertje is simpel: "FC Emmen blijven promoten", aldus Jan Braam, mede-eigenaar van de Emmer brouwerij. Normaal is het brouwen van een biertje niet iets wat over één nacht ijs gaat, toch is dit allemaal last minute beklonken. "Het is iets van de afgelopen dagen, bedacht toen de promotie echt in zicht was", vertelt Braam.