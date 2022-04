Duo naar Raad van State na mislopen 37.000 euro voor verbouwing voetbalkantine

De eigenaren van het voormalige voetbalclubterrein van Annerveenschekanaal willen na het verbouwen van het clubhuis niet met een strop van tienduizenden euro's blijven zitten. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Na een renovatie van het pand wilden zij er vier vluchtelingen opvangen, maar daar werd een streep doorgezet, waardoor de eigenaren tienduizenden euro's mislopen.

Zij willen daarom de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alsnog dwingen een subsidie te verlenen voor het huisvesten van de vier asielzoekers. De eigenaren hebben van het aangekochte terrein, met leegstaande kantine en clubhuis, verbouwd tot een plek voor tijdelijke huisvesting van zogenoemde statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Om de verbouwing van clubhuis tot woongebouw te kunnen betalen vroegen ze bij de RVO een subsidie aan, die speciaal voor dit soort gevallen was opgezet. De bedoeling van de subsidie was om leegstaande gebouwen tijdelijk geschikt te maken voor bewoning door statushouders en zo de druk op de Nederlandse sociale woningmarkt te verlichten.

Seinen op groen

Alle seinen om die subsidie te ontvangen, stonden op groen, zei een van de eigenaren. "De gemeente Aa en Hunze liet ons een paar keer geleden weten dat wij onze gang konden gaan met de verbouwing. Want er was een schreeuwend tekort aan huisvesting voor asielzoekers. In 2018 waren er 5.000 die op een woning wachtten. In Ter Apel, 50 kilometer verderop, wisten ze van gekkigheid niet waar ze de vluchtelingen konden onderbrengen. De verbouwing kostte ons 65.000 euro en we zouden 37.000 euro subsidie van de RVO krijgen."

Toen ze klaar waren met de verbouwing, kreeg het duo te horen dat het met de subsidieverlening niet doorging. "Want Aa en Hunze had net een maand ervoor alle toegewezen statushouders al geplaatst. En meer mochten er van de minister niet bij in Aa en Hunze. Want elke gemeente krijgt een quotum, ongeacht of ze ruimte hebben, of niet. In de gemeenten om ons heen waren er honderden statushouders die nergens terechtkonden. Maar dat waren andere gemeenten, en die mochten dus niet naar ons."

Naast de subsidie, grijpen de twee eigenaren ook achter het net wat betreft de huuropbrengst waar nieuwe bewoners voor zouden zorgen. "Wij hebben het vertrouwen in de overheid flink verloren. Wij houden ons aan alle regels in de subsidieregeling, maar we lopen 'm toch mis over iets waar wij helemaal niets over te zeggen hadden. Dat Aa en Hunze opeens aan het quotum vluchtelingen zat, daar konden wij niets aan doen. Wij hadden al fors geïnvesteerd. We wilden iets goeds doen voor de samenleving, maar kregen de bureaucratische kous op de kop. We wilden er echt niet rijk van worden, maar er helemaal op leeglopen willen we ook niet."

Begrip

De Raad van State toonde begrip voor de situatie van de eigenaren. De Raad zette namelijk flinke vraagtekens bij de RVO-subsidieregeling, die achteraf zomaar geweigerd kan worden en waarbij alle nadelen op het bordje van de burger terechtkomen. Zelfs de woordvoerder van de minister van Binnenlandse Zaken, waar deze RVO-zaak onder valt, moest erkennen dat de oude subsidieregeling niet erg duidelijk was. Maar toch vond zij dat de eigenaren het hadden moeten en kunnen weten dat ze achter het net konden vissen.

Inmiddels is er een nieuwe subsidieregeling, waarbij de subsidie vooraf aan de verbouwing wordt verleend en is gekoppeld aan het toewijzen van statushouders. "Met de huidige regeling hadden we die subsidie en bewoners zeker gekregen," stelt het duo. De eigenaren hebben de gemeente Aa en Hunze gevraagd om een permanente woon- of recreatiebestemming voor een Bed & Breakfast. "Het is schandalig, maar we hebben na maanden nog steeds geen reactie. De gemeente laat niets meer van zich horen."