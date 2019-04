Elim verliest kop na nederlaag in topper

SVM stond al na 21 minuten op een 3-0 voorsprong door drie doelpunten van Bart Bakker. Bij de eerste treffer maakte Elim-doelman Alex Padding een fout en bij de twee volgende doelpunten verzaakte de verdediging van trainer Jan Otto Benjamins om zijn werk te doen.In de 28ste minuut weet Elim het tij te keren. Youri Benjamins maakt de 3-1 en vanaf dat moment is het Elim dat heer en meester is. In de 40ste minuut maakte Mike Doldersum uit een snoeiharde vrije bal de 3-2 en was het wachten op de 3-3. Vlak voor rust kwam Marknesse uit het niets door de verdediging van Elim heen en was het Arno van der Plas die de 4-2 ruststand op het bord zette.Na rust kon Elim de vorm in het slot van de eerste helft geen vervolg geven. Pas in de 77e minuut kwamen de bezoekers enigszins terug in de wedstrijd. Patrick Metselaar schoot uit een rebound op doel waar de keeper van SVM gevloerd achter de doellijn lag. De bal leek voor de lijn te worden gestopt, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed.Vier minuten voor tijd had de gelijkmaker moeten vallen voor Elim. Benjamins zette voor en Mike Doldersum kreeg de bal voor zijn hoofd. De spits kopte echter tegen de lat en ook in de rebound trof Doldersum geen net.In de resterende tijd creëerde Elim nog wel enkele kansen, maar de gelijkmaker viel niet. Hierdoor bleef de voormalig koploper in de 3e klasse D met lege handen achter en moet het de koppositie afstaan aan SVM. Doordat Hoogeveen met 2-4 weet te winnen bij Fit Boys zakt Elim zelfs naar de derde plaats. Op 20 april krijgt Hoogeveen eventueel de kans om de koppositie over te nemen als de ploeg op bezoek gaat in Marknesse.