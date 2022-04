Aantal Drentse kinderdagverblijven in vijf jaar met ruim 20 procent toegenomen

Het aantal kinderopvangverblijven in Drenthe is de afgelopen vijf jaar met ruim 20 procent toegenomen. In 2017 waren er nog 551 verblijven in onze provincie, in 2022 ligt dat aantal op 668. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

De stijging van 20 procent in Drenthe is in lijn met het landelijk gemiddelde. De provincies waar het aantal kinderdagverblijven het meest toenam, zijn Zuid-Holland (26,1 procent), Limburg (24,6 procent) en Noord-Holland (24,5 procent). In Overijssel (12 procent), Noord-Brabant (12,6 procent) en Groningen (14,7 procent) was de stijging het meest beperkt.

Personeelstekort in kinderopvang blijft

Volgens Patricia Huisman, woordvoerder van de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK), is de groei van het aantal opvangbedrijven vooral het gevolg van meer inschrijvingen bij de KvK. Die registraties zijn met name afkomstig van gastouders die al in de branche werkzaam waren. "Daarnaast zagen we pedagogisch medewerkers uit loondienst vertrekken om als zzp'er aan de slag te gaan", stelt Huisman.