Tuinders maken stappen op gebied waterzuivering

In een warme kas waar paprika's worden geteeld komt de bezoekersstroom al vroeg op gang. "Wat een mooie en verse producten", zegt een bezoekster vol bewondering. Ze slaat de spijker op z'n kop. "Onze producten staan in de wereld hoog aangeschreven", bevestigt Cees Ruhé.Toch is dat geen reden om achterover te leunen. De tuinders zijn samen met het waterschap Hunze en Aa's bezig om nog duurzamer te worden. "We zien al duidelijk verbeteringen", zegt bestuurslid Fien Heeringa van het waterschap. Water is dit jaar het verbindende thema tijdens Kom in de kas.Heeringa: "Het gaat al heel goed als we het hebben over voedingsstoffen in het afvalwater. Op het gebied van gewasbescherming kan het nog beter. Maar we zijn nog maar kort bezig en we zien daardoor nog niet alle effecten. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."Gerberakweker Jan Nell is één van de tuinders die zijn bedrijf open heeft gesteld. Ook hij heeft flink geïnvesteerd om het afvalwater dat hij produceert schoner te maken. Sinds oktober draait een zuiveringsinstallatie die vrijwel alles uit het water haalt.Ruhé: "Dertig jaar geleden zouden we zeggen dat dit water honderd procent schoon is, maar de mogelijkheden om dingen te meten zijn sindsdien enorm verbeterd. Ik denk dat de sector op de goede weg is. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt neemt steeds verder af."