Man met spoed naar ziekenhuis na woningbrand in Emmen

Een man is vanavond met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na een woningbrand in de Emmer wijk Noordbarge. Het vuur woedde aan 't Oude Loo.

De brand zou bovenin de woning zijn ontstaan. Meerdere voertuigen van de brandweer kwamen om te blussen. Ook een ambulance kwam naar het woonhuis. In het voertuig werd het slachtoffer behandeld, om vervolgens meegenomen te worden naar het ziekenhuis. Hij werd vergezeld door een jongen, die tijdens het uitbreken van de brand ook in de woning was.