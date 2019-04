Kampioenschap verkeken voor ACV

ACV maakt na vandaag geen reële kans meer op het kampioenschap in de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer Fred de Boer verloor met 1-0 bij SDC Putten, waardoor het gat met de top van de ranglijst is gegroeid naar zes punten.

ACV maakte in de wedstrijd tegen middenmoter SDC de dienst uit. De ploeg speelde goed opbouwend voetbal, maar kwam eenmaal in het zestien-meter gebied van de tegenstander in de problemen. Hierdoor kwamen de Assenaren niet aan scoren toe.SDC profiteerde van één goede counter en met een fraaie afwerking maakte de thuisploeg in de tweede helft de bevrijdende 1-0. ACV kende met Arjen Hagenauw nog één goede kans, maar de gelijkmaker viel niet.Door de nederlaag zakt ACV naar de zesde plaats op ranglijst. Het gat met de koplopers Excelsior en Sparta Nijkerk is opgelopen naar zes punten. Hierdoor maakt de ploeg alleen theoretisch nog kans. De periodekampioen van de eerste periode zal zich gaan richten op de nacompetitie.