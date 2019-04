Veenhuizen maakt 4-0 achterstand ongedaan: 4-4

"Ik ben heel blij met dit punt. We stonden al heel snel ruim achter, dus de moed zonk ons in de schoenen", zegt Veenhuizen-trainer Raymond Middel. "Maar we maakten nog voor rust de 4-1 en in de kleedkamer heb ik de jongens proberen op te peppen. Al vrij snel in de tweede helft kwamen we op 4-2 en daarmee sloeg de vertwijfeling toe bij de tegenstander. Twintig minuten voor tijd scoorden we een derde keer en in de allerlaatste seconde kopten we de 4-4 binnen. Dat zorgde voor heel veel blijdschap."Door de remise blijft het verschil tussen Leovardia en Veenhuizen drie punten. "We hadden hier graag willen winnen, maar gezien het wedstrijdverloop zijn we toch dolblij met een gelijkspel", aldus Middel. "We hebben het veld als morele winnaar verlaten. De concurrentie loopt wel op ons uit, maar het kan nog alle kanten op. Als wij de resterende vijf wedstrijden winnen, zijn we kampioen. Maar dat moet dan nog wel even gebeuren."Naast Leovardia en Veenhuizen zijn Kollum en Zwaagwesteinde serieuze titelkandidaten in de derde klasse B. De respectievelijke nummers twee en drie van de ranglijst speelden een wedstrijd minder en kunnen de eerste plaats nog in handen krijgen. Ook Rijperkerk kan een gooi doen naar het kampioenschap. De nummer vijf van het klassement staat in punten gelijk met Veenhuizen.