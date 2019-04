Noordscheschut bijna veilig: Wie had dit acht maanden geleden gedacht?

Noordscheschut staat inmiddels 5e in de 1e klasse, met 30 punten uit 21 duels. Dat is, met nog vijf duels te spelen, acht punten boven de streep van nacompetitievoetbal. In de strijd om de 3e en laatste periodetitel staan de 'Schutters' 2e achter HZVV. De Hoogeveners hebben 10 uit 4, Noordschescchut 9 uit 4 en Winsum staat 3e, met 9 uit 3. Volgende week ontvangt Noordscheschut de koploper."Wie had dit acht maanden geleden gedacht", aldus Marc van Meel. "Dat is ook exact de tekst die ik net naar mijn assistent stuurde. Kijk, we zijn nog niet veilig, maar wel nagenoeg. Ik denk dat we nog één of twee puntjes nodig hebben, maar het ziet er heel goed uit. Of we nu ook gaan denken aan het winnen van een periodetitel? Nee, daarvoor is het echt nog te vroeg."Voor Noordscheschut zorgden Rijnald Vos (2x) en Danny Bouwman voor de treffers. Jos Beek maakte de goal voor Gorecht."Bij rust stond het 1-1 en daarna denk ik dat de wisseling van 5-3-2 naar een 4-4-2 systeem de doorslag gaf", aldus Van Meel. "We konden veel beter druk zetten en Gorecht speelde ons eigenlijk de gehele tweede helft in de kaart door lange ballen te spelen. We hadden nog meer goals kunnen maken, maar met name Nick Koster had het vizier niet op scherp."