Tjoba degradeert uit Eerste divisie

Volgend weekend spelen de dames uit Klazienaveen nog één wedstrijd tegen Rosstars en dan zit het seizoen in de Eerste divisie erop. De ploeg van Muis kende veel problemen en er was geen chemie in de groep. Daardoor leed Tjoba nederlaag op nederlaag.In de wedstrijd tegen Sneek ging Tjoba met 25-16, 25-20, 25-22 en 25-15 in vier sets onderuit. Tjoba moest vijf punten inlopen op Bolsward om nog naar boven te kunnen kijken, maar die kans was na de eerste set al gezien.In de stand heeft Tjoba 26 punten gescoord. Daarmee staat de ploeg gedeeld laatste met VC Zwolle, dat ook is gedegradeerd. Het gat met Bolward is nu 11 punten en dat is met één wedstrijd te spelen niet meer in te halen.Voor de voortijdig gekroonde kampioen Sudosa-Desto was de koek nog niet op. De Assenaren wonnen in eigen huis met 4-0 van VCV uit Veenendaal. De sets gingen weg in 26-24, 25-16, 25-17 en 25-12. Met 94 punten uit 21 wedstrijden staat Sudosa-Desto 17 punten los op de nummer twee. De magische grens van 100 punten zal helaas niet gehaald worden.