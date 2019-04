Drenthina zet forse stap naar klassebehoud

Maar ondanks de zege is ook Drenthina nog niet veilig. De nieuwe nummer 5 in de 2e klasse J, staat maar zes punten boven de eerste ploeg in de degradatiezone. En dat is FC Klazienaveen, maar die ploeg is bezig aan een uitstekende serie en staat bovenaan in de strijd om de laatste periodetitel. Bovendien heeft de formatie van trainer Eric Prins een duel minder gespeeld dan de meeste clubs daarboven. Meppel heeft vijf punten meer dan Klazienaveen, maar ook een duel meer gespeeld.Drenthina was uiterst effectief vanmiddag. De eerste twee echte kansen waren meteen doelpunten. De eerste na 25 minuten via Bernard Bakker en de tweede zo'n tien minuten na rust uit een prima aanval, die werd afgerond door Mark Lubberts. Meppel startte beter, kreeg via Jos Fidom een prima kans (schot op de lat), maar bleek na de 0-1 niet bij machte het tij te keren. Pas in blessuretijd scoorde de thuisclub toch, via Fidom, maar daarna floot scheidsrechter Berends voor het einde."Ik ben dolblij met deze zege", aldus Peter Timmer. "We hebben door deze zege wat meer lucht richting de onderste plekken. Veilig spelen is het belangrijkste en op 4 mei gaan we hopen dat Pelikaan S. haar sportieve plicht gaat vervullen tegen DZOH. Wanneer DZOH niet met meer dan 2 goals verschil wint hebben we nog een toetje met de nacompetitie. Dat zou helemaal mooi zijn."Meppel-trainer Arjen Plessen baalde uiteraard van de nederlaag. "We zijn er nog lang niet. Dat mag duidelijk zijn en dan moeten we volgende week ook nog op bezoek bij Pelikaan S. Die ploeg kan uitgerekend tegen ons kampioen worden."