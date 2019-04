Olhaco dichter bij handhaving na zege op subtopper

De overwinning kwam niet aanwaaien voor de Drentse formatie. De eerste set was in 25-15 voor de thuisploeg en daarmee leek de toon gezet. De Hoogeveners vochten in de tweede set echter terug en pas bij een stand van 28-30 kon Olhaco de set naar zich toe trekken.Daarna leek de motivatie van de nummer vier op de ranglijst volledig te ontbreken. De derde set was in 17-25 voor Olhaco en de vierde set werd in 14-25 gewonnen. Deze eindstand leverden de bezoekers vier kostbare punten op in de strijd om lijfsbehoud.Sneek, de nummer 8 op de ranglijst is al veilig voor handhaving. Olhaco strijd nog tegen Hovoc en Scylla. Deze strijd zal pas in de laatste speelronde beslist gaan worden. De Hoogeveners treffen dan thuis opnieuw een sterke tegenstander in de nummer vijf; Woudenberg.