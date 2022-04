Asielzoekers Ter Apel krijgen onderdak in Amsterdam, Nijmegen en Oss

Ruim driehonderd vluchtelingen die vanaf vandaag niet meer worden opgevangen in Ter Apel, kunnen terecht in opvanglocaties in Amsterdam, Nijmegen en Oss.

De tenten in Ter Apel, die dienden als noodopvang, worden weggehaald omdat de vergunning is verlopen. Er mogen namelijk niet meer dan 2000 mensen verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was tot vanavond nog niet bekend waar de honderden vluchtelingen, waar geen plek meer voor was, zouden verblijven.

De gemeente Nijmegen vangt zo'n honderd asielzoekers op in een noodopvang. Dat gebeurt in de Jan Massinkhal. In Amsterdam worden de mensen in ieder geval de komende dagen ondergebracht in een Holiday Inn-hotel, laat een gemeentewoordvoerder weten.

'Buitengewoon tragisch'

Burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen) noemt het "buitengewoon tragisch" dat de opvang van vluchtelingen in Nederland dit soort acute noodoplossingen vraagt. "Iedereen heeft de afgelopen dagen en weken kunnen zien dat de nood in Ter Apel meer dan hoog is. Ik beschouw het als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor."

Hoelang de asielzoekers uit Ter Apel in de hal mogen blijven is nog niet bekend, maar de noodopvang - stapelbedden in een sporthal - is in elk geval voor de komende nachten, meldt de gemeente Nijmegen.

Meer aanmeldcentra voor asielzoekers