Uitslagen zaterdagvoetbal

Zo verloor ACV tegen middenmoter SDC Putten en daarmee lijkt de titel buiten bereik. Ook Elim liep schade op door in een knotsgekke pot te verliezen van directe concurrenten SVM Marknesse.Er was echter ook succes, want HZVV won opnieuw en behoud de voorsprong in de 1e klasse E en het zaterdagteam van Hoogeveen schoof na de zege op Fit Boys voorbij Elim. Veenhuizen speelde weliswaar gelijk bij de koploper in 3B, maar ook die ploeg is nog lang niet uitgeschakeld voor de titel.Benieuwd hoe deze en andere Drentse ploegen gespeeld hebben? Je leest de uitslagen en standen hieronder: