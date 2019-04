Red Giant wint laatste uitwedstrijd in Promotiedivisie

Red Giants kent een wisselvallig seizoen. Na een moeilijke start begon de ploeg steeds vaker te winnen en leek het zelfs aansluiting te kunnen vinden bij de 'Final Four' in de Promotiedivisie. Na enkele nederlagen is die stap inmiddels uit zicht, maar ook degradatie is niet aan de orde. Het enige dat rest is de strijd om de ereplaatsen in de middenmoot.Enkele weken geleden maakte trainer Patrick Koning bekend dat zijn ploeg vrijwillig de stap terug naar de tweede divisie zal maken om zo nieuwe plaatselijke talenten de kans te bieden door te stromen.In die hoedanigheid speelde de ploeg uit Meppel vandaag de laatste uitwedstrijd in de competitie. Volgend weekend staat nog een thuiswedstrijd tegen Dreamfields Dolphins uit Bemmel op het programma. Daarna is het klaar. In Delft liet Red Giants zien uit het goede hout gesneden te zijn door met 66-70 aan het langste eind te trekken.In de stand bezet de ploeg de achtste plaats met 24 punten.