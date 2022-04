Wat vind jij: De provincie Drenthe is te langzaam met het oplossen van het stikstofprobleem

Vier natuurorganisaties hebben een brief naar de provincie gestuurd. omdat ze vinden dat Drenthe snel daadkracht moet gaan tonen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Stichting Het Drentse Landschap, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maken zich zorgen over de slechte staat van de natuur.

De organisaties zien de ideeën van stikstofminister Christianne van der Wal, waaronder het vrijwillig uitkopen van veeboeren met een aantrekkelijke regeling, wel zitten. Maar afwachten tot het kabinet de plannen gaat uitvoeren, vinden ze een slecht idee; de provincie moet ook zélf invulling geven aan een snelle aanpak van het stikstofprobleem, is hun overtuiging.

Ook roepen de organisaties de provincie op om met een duidelijke planning te komen. Het kabinet heeft het doel om in 2030 de stikstofuitstoot met de helft omlaag te hebben gebracht. Driekwart van de kwetsbare Natura 2000-gebieden moet dan weer 'gezond' zijn. Wat vind jij? Terecht dat de natuurorganisaties de druk opvoeren of is het wellicht wat overdreven?