Gemakzuchtig Hurry-Up laat zich aftroeven in Den Haag

Hurry-Up heeft het tweede duel in de play-downs om lijfsbehoud in de BENE-League verrassend verloren van Hellas. In Den Haag scoorden de gemakzuchtige Zwartemeerders een onvoldoende. Het werd 31-27.

Bij 1-5 leek Hurry-Up, dat fluisterde over de laatste wedstrijd van het seizoen, de klus in Zuid-Holland snel te klaren. Gesteund door het thuispubliek poetste Hellas de achterstand rap weg (7-5).In het vervolg speelde de nummer twee van de eredivisie met veel bravoure. Verdedigend liet Hurry-Up zich keer op keer aftroeven. Na een half uur spelen stond het 16-11.Na de pauze ging de Haagse thuisploeg vrolijk verder, terwijl Hurry-Up veel fouten maakte. Na 25-18 verkleinde Dragan Vrgoc, op aangeven van Ronald Suelmann, het gat even naar vijf goals (25-20). Ook in de slotfase kwam Hurry-Up tekort.Door de nederlaag gaat deeen beslissende partij krijgen. Op zaterdag 20 april komt de winnaar van Hurry-Up tegen Hellas na de zomer uit in de BENE-League.