Plakkaten met teksten over Willeke Dost opgehangen in Koekange

Op de plakkaten is te lezen 'Willeke wij vecten voor jou!', en 'O.M. blijf van Jan Huzen af en ga Willeke zoeken'. Op de weg is met oranje verf de tekst 'graven!' gekalkt.Jan Huzen laat in een reactie weten niks met de actie te maken te hebben. Zijn voormalige medespeurder Ab Bruintjes, die in Koekange woont, zegt de actie 'zeer onverstandig en volledig misplaatst' te vinden.Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht en de borden zouden inmiddels zijn verwijderd.Huzen werd eerder deze week gearresteerd wegens opruiing, omdat hij aangekondigd had weer te willen gaan graven naar Willeke Dost.