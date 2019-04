Fijne avond voor FC Emmen: Alle concurrenten verspelen punten

Het gat naar de veilige plek in de eredivisie blijft voor FC Emmen na speelronde 29 maximaal één punt. Bovendien blijft het gat naar de hekkensluiter in de eredivisie, NAC, minimaal vier punten.

De concurrenten van de Drentse club verloren gisteravond namelijk allemaal punten. De Graafschap speelde op eigen veld gelijk tegen AZ, terwijl NAC verloor bij Heracles en Excelsior in en tegen Groningen.FC Emmen is de enige ploeg van de onderste vier die nog in actie moet komen, morgenmiddag om 12.15 uur op de eigen Oude Meerdijk tegen SC Heerenveen.Wint Emmen, dan klimt de ploeg dus naar de veilige 15e plaats.Stand onderin:15. De Graafschap 29-26 (-26)16. Excelsior 29-26 (-30)17. FC Emmen 28-25 (-36)18. NAC 29-21(-39)U hoeft natuurlijk helemaal niets te missen van FC Emmen - Heerenveen. Vanaf 12.00 uur doen René Posthuma en Niels Dijkhuizen live verslag.