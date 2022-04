Persoonlijke verhalen in nieuw bezoekerscentrum Doldersum

Doldersum heeft sinds vandaag een eigen bezoekerscentrum. Hier worden bijzondere en persoonlijke verhalen gedeeld over de omgeving. Het centrum heeft een plek gekregen in de voormalige feestzaal van restaurant Grenzeloos.

De bar en de dansvloer hebben plaatsgemaakt voor tien panelen met informatie over het Drents Friese Wold, de Maatschappij van Weldadigheid en nog veel meer. Restauranteigenaar Hellen Dam loopt trots rond in de ruimte. Zij had al heel lang behoefte aan een plek waar ze bezoekers mee kan nemen in de historie van het Zuidwest Drenthe.