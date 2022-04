Djammen: De 'toevallige' muziek van Ilona en Erwin

"We hebben geen vooropgezet plan", vertelt Ilona Smid. Samen met gitarist Erwin Funke vormt zij het duo Ilona en Erwin, vergezeld door toetsenist Anton Strijks en snaarinstrumentalist (bas en steel-guitar) Erwin Reinders. De liedjes die inmiddels zijn verschenen, zijn toevalligerwijs tot stand gekomen en niet het gevolg van een doordacht idee.

"Ons doel is gewoon samen optreden", zegt Ilona. En wat er volgens aan liedjes ontstaat is 'mooi meegenomen'.

Feestje

"In 2017 hebben we elkaar ontmoet", weet Ilona nog. De twee, beiden woonachtig in de Zuidoosthoek, troffen elkaar bij het vormen van een band. Het klikte. Later kreeg ze de vraag om ergens in een kleinere setting bij een feestje te komen spelen. "Toen heb ik Erwin meegevraagd en van het één kwam het ander."

Die avond legde de basis voor een duo, waarbij een fijne muzikale chemie aanwezig is. "Nu we een paar jaar verder zijn, hebben we een heel leuke samenwerking."

Spelenderwijs

"Liedjes schrijven was niet iets wat wij direct van plan waren", legt Ilona uit. "Dat was helemaal niet het idee. We gingen gewoon samen muziek maken in cafés en op evenementen of feesten. Dat was het idee."

Het schrijven van muziek was Erwin niet onbekend. De muzikant schrijft en componeert voor meerdere artiesten uit de regio, maar hij had nog nooit iets voor het duo gemaakt. "Daar was een lockdown voor nodig", zegt Ilona. "Toen zijn we gewoon samen een keer gaan zitten en toen kwam Alles is stil."

De eerste single klonk direct goed, maar maakte nog niet direct allerlei gevoelens los om meer te willen maken. "We zijn niet per se heel ambitieus om eigen muziek te maken", lacht ze. "Het is wel heel leuk om te doen, maar we zijn niet direct van plan om drie cd's te maken. Het is meer iets wat gebeurt." Achter hun eerste single aan kwam al snel de tweede: Kleuren. "Eind deze maand is de bedoeling dat de derde uitkomt. Dus dat is wel een primeurtje."

Geen grote plannen

De nummers die min of meer per toeval ontstaan, resulteren niet direct in een album, al wordt de komst van een eventuele plaat ook niet helemaal uitgesloten door het duo. "Kijk, als je een liedje schrijft is het leuk als ernaar geluisterd wordt, dat zal ik niet ontkennen. Dat hoop je ook wel stiekem een beetje. Maar het is niet zo dat we er grootse plannen mee hebben." Eén ding weten Ilona en Erwin wél zeker: ze willen veel optreden en gewoon 'lekker spelen'.