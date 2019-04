Daniël Hulzebosch met PKC naar finale Korfbal League

Daniël Hulzebosch heeft zich met zijn club PKC uit Papendrecht geplaatst voor de finale van de Korfbal League. De oefenmeester uit Nijeveen was met zijn club ook in de returnwedstrijd te sterk voor LDODK. In de thuiswedstrijd werd 29-21 en vanavond eindigde het in Gorredijk in 23-25.

Het is voor Hulzebosch de tweede keer dat hij in de finale staat. In 2009 won hij de Korfbal League met DOS'46 na een zege op KZ. Voor PKC is het de eerste finale sinds drie jaar. De vorige twee edities werd de ploeg in de play-offs uitgeschakeld.Hulzebosch is bezig aan zijn eerste jaar in dienst van PKC.De tegenstander in de finale, volgende week zaterdag, is Fortuna Delft. Die ploeg rekende in de kruisfinales af met TOP. Fortuna, dat als vierde eindigde in de reguliere competitie, was vorig jaar nog verliezend finalist. Uitgerekend tegen datzelfde TOP uit Sassenheim.