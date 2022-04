15 jaar cel voor fatale schietpartij op camping Hoogersmilde

Leidenaar Abderrehim B. is voor het doodschieten van een bewoner van camping De Horrebieter in Hoogersmilde veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. B. (37) heeft verklaard dat hij heeft geschoten uit zelfverdediging, maar de rechtbank gelooft dat niet. De Leidenaar is veroordeeld voor doodslag.

De fatale schietpartij vond plaats op 9 november 2020 in de auto van slachtoffer Joey Affriat. De 32-jarige man woonde een paar maanden in een chalet op de camping. Hij zat in de drugshandel en B. werkte samen met hem. De twee waren vrienden, ze kenden elkaar uit de gevangenis. Ze hadden in het najaar van 2020 ruzie gehad over onder meer 20.000 euro, drie goudstaafjes en een rolex die Affriat in bewaring had gegeven aan B. Affriat had de indruk dat het geld en de spullen weg waren.

In de auto

Op de avond van de schietpartij hadden de twee afgesproken op het station in Assen, waar Affriat de Leidenaar zou oppikken. De Leidenaar reed vervolgens naar de camping met het latere slachtoffer naast zich. Kort nadat ze de camping opreden, begon de auto te slingeren en werden schoten gehoord. Even later vonden mensen op de camping het lichaam van Affriat in de auto. B. was er lopend vandoor gegaan.

Het wapen en twee tassen met spullen van het slachtoffer werden de dagen erna in de bosjes bij De Horrebieter gevonden. B. meldde zich, na overleg met zijn advocaat Peter Plasman, twee dagen na de schietpartij bij de politie. Sindsdien zit hij vast. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand dertien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem.

Wapen

B. heeft tijdens de rechtszaak verklaard dat er geen conflict meer was tussen de twee, maar dat hij zijn vriend Affriat kwam opzoeken om samen te 'chillen' en te praten. Volgens hem haalde zijn vriend in de auto echter opeens een wapen tevoorschijn, die hij - met de loop op hem gericht - op schoot legde. Vlakbij het chalet van Affriat raakte B. naar eigen zeggen zo in paniek, dat hij het wapen greep en begon te schieten. Van korte afstand schoot hij vier keer op het slachtoffer.