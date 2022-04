Iedereen mag zich melden voor tijdelijke kiosk bij 't Gasselterveld

Volgens de gemeente zijn er het afgelopen jaar veel vragen binnengekomen over het plaatsen van een pop-up-kiosk op het strand bij de zwemplassen. Om iedereen een eerlijke kans te geven, start een open inschrijving.

Iedereen met een goed plan kan zich tot 29 april aanmelden bij Staatsbosbeheer. Dat gaat zich een week lang beraden over de inzendingen en maakt dan een selectie. De uiteindelijke uitbater moet een vergunning aanvragen.

Na goedkeuring mag hij of zij in juni, juli en augustus - het zomerseizoen van 2022 - de kiosk runnen. De uitbater krijgt geen garanties voor structurele exploitatie in de toekomst.