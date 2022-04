Nieuwe fietsbruggen geplaatst bij Emmer wijk Rietlanden

Aan de Hondsrugweg ter hoogte van de Emmer wijk Rietlanden worden twee gloednieuwe fietsbruggen geplaatst. De verbindingen tussen de wijk en de rest van Emmen worden begin mei in gebruik genomen. En dat is goed nieuws voor de gemeente Emmen, die de bruggen al eerder had willen plaatsen.

Aan het einde van de zomer van 2021 zouden de bruggen geplaatst worden, maar corona gooide roet in het eten. En dat niet alleen. "Er is een bezwaarschrift ingediend dat eerst behandeld moest worden en dat kost tijd", vertelt wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen. "Daarnaast heeft corona effect gehad op de grondstoffen en levertijd."

Aannemer Nani Antonio van DJK Zuidbroek B.V. heeft ook moeten dealen met de stijgende grondstofprijzen. "Door onderhandelingen met de gemeente hebben we uiteindelijk een goede prijs afgesproken."

Houten brug

Volgens Van der Weide zijn de fietsbruggen belangrijk. "Om hier veilig over te steken is een fietsbrug noodzakelijk, zowel voor de jeugd die naar school gaat, als voor de andere wijkbewoners."

"De voormalige brug is in 1985 geplaatst. Dat was destijds een houten brug", vertelt Van der Weide. "Op een gegeven moment merk je dat de kwaliteit en veiligheid in gevaar komt. De bruggen waren aan vervanging toe." Om die reden heeft de gemeente twee nieuwe bruggen laten maken. "Dit is een veilige en toekomstbestendige fietsbrug."

Aannemer Antonio zegt dat er niet alleen is gekozen voor hout als bouwmateriaal. "De nieuwe brug is van staal met een houten dek en leuning." Van der Weide vult aan: "Het is van duurzamer materiaal en dat heeft een langere levensduur."

'Behoorlijke investering'