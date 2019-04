Twee Drenten in finale van Prinses Christina Concours

De 14-jarige celliste Mare Keja uit Rolde en de 19-jarige pianist Kees Kruis uit Peize staan in de finale van het Prinses Christina Concours. De jonge muzikanten werden gisteren, samen met vijf anderen, door een jury geselecteerd tijdens de halve finale in Den Haag.

Keja en Kruis speelden ieder een stuk van tien minuten. Volgende week zondag is de finale in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks muziekconcours dat jongeren kennis moet laten maken met onder meer klassieke muziek. Ook is het bedoeld om talentontwikkeling te stimuleren.