Verdachte overval tankstation Gieten is man uit Assen (21)

De man die wordt verdacht van de overval op een tankstation in Gieten is een 21-jarige Assenaar. Hij zou gisteravond het tankstation van een autobedrijf aan de Oelemboom in het dorp hebben overvallen.

Volgens de politie bedreigde hij een medewerkster met iets dat op een vuurwapen leek. De overvaller ging er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor.De Assenaar werd op de Verlengde Asserstraat, in de richting van Eext, aangehouden. In de omgeving van die plek werd een wapen gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook het wapen is dat bij de overval werd gebruikt. De verdachte zit nog vast.