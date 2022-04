Promotiespandoek in de maak: 'Ook supporters zijn eredivisiewaardig'

Het is voor de kunstenaars en supportersvereniging altijd erg spannend wanneer er weer een nieuw doek wordt onthuld. "Ik zag vandaag al dat het vrijdag windkracht 4 wordt", zegt de fanatieke spuiter, die druk met de gele kleur in de weer is. "Dan word ik al nerveus als ik dat zie, want dat spandoek moet wel blijven hangen."