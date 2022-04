Asser wethouder Harmke Vlieg aan de slag als formateur in Hoogeveen

Harmke Vlieg gaat in Hoogeveen aan de slag als formateur. Zij gaat een college proberen te vormen van Gemeentebelangen (zeven zetels), PvdA (vijf), VVD (drie) en de ChristenUnie (drie).

Vlieg is zelf namens ChristenUnie acht jaar wethouder in Assen en zat daarvoor in de gemeenteraad. De komende tijd gaat ze gesprekken voeren om een coalitieakkoord op hoofdlijnen rond te krijgen. Eerder maakte de grootste partij - Gemeentebelangen - bekend te mikken op een zogeheten raadsbreed akkoord. Dat betekent dat er ook ruimte is voor input van de oppositie.

CDA buiten de boot

Historisch is dat het CDA met zes zetels niet in de plannen voorkomt. De partij zat voorheen altijd in de coalitie. Volgens het rapport van informateur Cees Bijl, die de eerste gesprekken heeft gevoerd, blijkt dat meerdere fracties hebben aangegeven een samenwerking tussen Gemeentebelangen en het CDA niet meer te zien zitten.

Wat een mogelijke reden daarvoor kan zijn is de verstandhouding tussen de partijen de afgelopen jaren. In 2020 viel het college waar ze beide, samen met de ChristenUnie, deel van uitmaakten. Door de financiële malaise in Hoogeveen en het opstappen van een aantal wethouders kwam de relatie tussen de twee partijen en de raad vervolgens onder druk te staan.