Op pad in de Drentse natuur: boswachterij Exloo

Het bos is in het begin van de vorige eeuw aangelegd. Het is inmiddels uitgegroeid tot een gevarieerd bos. Met open delen (heide en stuifzand) en meer gesloten naald- en loofbos.Midden in boswachterij Exloo, aan het Bodenpad, ligt hunebed D30. De locatie is heel fotogeniek: de enorme stenen liggen in een open plek in het bos. Het is goed bereikbaar, er is een parkeerplaats vlakbij. Voor wie zin heeft om te fietsen is deze fietsroute van Stichting Het Drentse Landschap een aanrader. Het is een zeer afwisselende route die langs meerdere hunebedden voert.Wie door Exloo komt, kan weleens opgehouden worden door de schaapskudde. Vanuit het dorp neemt de scheper zijn kudde mee naar buiten, naar het Molenveld (zuidwestelijk van Exloo). Daar zijn een paar grote heidevelden te vinden, ook de jeneverbes groeit er. Een aantal wandelpaden doorkruist het gebied. Op de website van de kudde is te zien waar de schapen precies zijn.Iets verderop, in het Hunzedal tussen Exloo en Buinen, is een bijzonder natuurgebied gecreëerd. Hier bevindt zich de kern van LOFAR, een internationaal antenneveld waarmee de ruimte bekeken wordt. Op kleine terpen staan antennes, eromheen is een vogelrijk moeras- en graslandengebied ontstaan. Hier komt kwelwater uit de Hondsrug omhoog, wat het gebied bijzondere natuurwaardes geeft, er groeien bijvoorbeeld veel orchideeën en er komen veel vogels op af. Ga naar de Beeksdijk tussen Exloo en Buinen als je de vele vogels eens wilt spotten.