Henk Jumelet wil de stikstofpuzzel in Drenthe zo snel mogelijk oplossen

Tot op heden is daar geen enkele reactie op gekomen. De jolige blik van Jumelet is eindig en verandert in een serieuze blik. Hij zucht wat. "We wachten al die tijd op antwoord. We willen aan de gang." Maar om bezig te gaan, is het geld dat de minister heeft klaarstaan nodig. En voor dat geld is goedkeuring van het plan nodig.

Johnny de Vos, een ambtenaar die namens de provincie in een team zit dat zich buigt over de stikstofproblematiek, begint zich ermee te bemoeien. "Was het maar afgewezen. Dan wisten we waar we aan toe waren", roept hij gefrustreerd.

Laaghangend fruit

Waar de provincie mee bezig wil zijn snelle maatregelen. De provincie noemt dat laaghangend fruit. Omdat bananen en appels die vlak boven de grond bungelen, nu eenmaal makkelijker zijn om op te pakken.

Een snelle maatregel is bijvoorbeeld om de stikstof omlaag te brengen. Vooral via vrijwillige medewerking van boeren. "Als ze willen kiezen voor meer weidegang, of als ze op een andere manier de vloeren schoon willen maken", geeft De Vos als voorbeeld. "Geef ons de ruimte om dat te doen. Deze extra kosten voor de agrariër willen we vergoeden. De winst is alleen voor de natuur." Wat hij daarmee aangeeft is dat de stikstofwinst niet ter compensatie voor iets anders mag dienen. "Een boer met 100 koeien mag na deze maatregelen dus niet opschalen naar 120 koeien."

Te veel regels

Deze stappen kunnen nu niet gezet worden. De schuldige: Den Haag. Daar heeft de provincie vaker last van. Jumelet weet nog wel dat de eerste opkoopregelingen veel te ingewikkeld waren. "Veertig boeren hebben zich bij ons gemeld hiervoor. Twee zijn er op gesprek gegaan", geeft hij de ingewikkeldheid van de regels destijds aan. "Daarna kwam de minister met een woest aantrekkelijk bod. Ja, dan gaan de andere boeren wel wachten. Misschien komt er een nóg aantrekkelijker bod."