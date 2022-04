Gemeentebelangen Aa en Hunze zoekt coalitie met PvdA en VVD, GroenLinks opzij gezet

Gemeentebelangen Aa en Hunze wil proberen een coalitie te vormen met de VVD en de Partij van de Arbeid. GroenLinks dreigt na twee raadsperiodes buiten de boot te vallen.

Henk Heijerman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, denkt dat samenwerken met de VVD en de PvdA op dit moment de grootste kans van slagen heeft.

'Neuzen dezelfde kant op'

"Uit onze verkennende gesprekken bleek dat GroenLinks het erg belangrijk vindt om een eigen geluid te kunnen laten horen in de raad. In de vorige periode week hun mening af en toe veel af van de koers van het college. Met de PvdA denken we dat we de neuzen vaker dezelfde kant op kunnen krijgen."

De kans is dus groot dat de PvdA voor het eerst in twaalf jaar weer plaatsneemt in het college van burgemeester en wethouders. Die partij heeft zich de afgelopen twee raadsperiodes regelmatig met scherpe kritiek op het college nadrukkelijk genesteld in de oppositie.

Verheugde PvdA

Dat betekent volgens lijsttrekker Kiena ten Brink niet dat er niet met de PvdA valt samen te werken met twee partijen uit het vorige college.

"Natuurlijk hebben we onze eigen voorwaarden en laten we onze linkse kleur niet ondersneeuwen. Maar we zijn verheugd dat we het na twaalf jaar wellicht weer kunnen proberen in de coalitie."

GroenLinks teleurgesteld

Bij GroenLinks overheerst verbazing en teleurstelling dat de partij aan de kant wordt geschoven. GroenLinks won bij de afgelopen verkiezingen een zetel, waar Gemeentebelangen en VVD er juist een verloren.

"Blijkbaar waardeert de kiezer de manier waarop we ons in de raad hebben getoond. Misschien waren onze collegepartners daar wat minder blij mee", zegt GL-raadslid en woordvoerder Marie-Claire Neessen.

"Gemeentebelangen zegt met de VVD en de PvdA vertrouwen te hebben in een stabiele samenwerking. Dat had ook met ons gekund, we werkten immers al twaalf jaar zo met elkaar samen."

Drie wethouders

Onder leiding van Gemeentebelangen gaan de drie partijen de komende tijd verkennen of er een coalitie in zit. De partijen hebben samen een ruime meerderheid van 15 van de 21 zetels.

Het is volgens Heijerman de bedoeling dat er wederom drie wethouders komen. Namens Gemeentebelangen is Ivo Berghuis uit Gieten de beoogde kandidaat.