De vijfde klasse F: VVAK-DOS'63 live op de radio

"We hebben vanmiddag vijf wedstrijden met verslaggevers. Die zitten allemaal aan de velden. Daar hebben we contact mee. En zo maken we een sportprogramma", opent Henk Duinkerken het gesprek. Hij is een van de presentatoren van DNO Sport.DNO is de streekomroep van de gemeenten De Wolden en Staphorst. In het weekend zendt DNO veel voetbal uit. Verslaggever Theo Kleine volgt subtopper VVAK op de voet: "Ik ga eerst de opstellingen bekendmaken. Vanuit de studio wat vragen beantwoorden. En dan is het."Op zaterdagmiddag is VVAK-DOS'63 een van de wedstrijden in de sportshow. Ook krijgt de luisteraar flitsen mee van onder meer het hoofdklasseduel tussen Staphorst en Urk. "Alle klassen in de regio volgen we", vertelt Duinkerken met trots. "Vooral oudere mensen, die niet meer mobiel zijn, luisteren naar de sportprogramma's. De voetbalclubs klagen wel eens als het slecht weer is dat er weinig publiek is. Dan blijven ze liever thuis bij de radio, want daar is het droog.""Amateuristisch en gekleurd", zo omschrijft Kleine grinnikend zijn stijl. Presentator Duinkerken noemt zijn collega passievol. "Ik blijf Alteveer-Kerkenveld een hart onder de riem steken. Daar kom ik niet onderuit." Bij nagenoeg iedere club in de gemeenten De Wolden en Staphorst heeft DNO een vrijwillige verslaggever van de club zitten.Bij VVAK-DOS'63 mag Kleine drie keer uit zijn dak gaan. De thuisploeg verslaat de streekgenoot met 3-0. Doelpuntenmakers Erik Sieders, Simon Boels en Arjan Spang worden door Kleine genoemd en zo is de hele regio via DNO Sport op de hoogte van de vijfde klasse F.