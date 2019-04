Johan Derksen gaat weer op tournee

Johan Derksen gaat weer de theaters in. In september start de nieuwe muzikale tournee genaamd The Sound of the Blues and Americana.

Derksen heeft een nieuwe band samengesteld, met veel nieuwe gezichten. Onder meer de Amerikaanse zanger Malford Milligan gaat mee op tournee, samen met zangeres Di Reed en Sean Webster uit Engeland. Ook gitarist Erwin Java uit Assen doet mee aan het theaterproject.De muzikanten gaan van september tot mei volgend jaar bij 78 theaters langs. De speellijst wordt op een later moment bekendgemaakt.Eerder deze week belandde Derksen in het ziekenhuis, nadat hij in zijn huis in Grolloo van de trap was gevallen. Hij liep een gebroken arm, een gat in zijn hoofd en een hersenschudding op.Inmiddels is hij weer thuis . Tegenover het Algemeen Dagblad laat 'De Snor' lachend weten dat hij blij is dat hij thuis weer gewoon sigaren kan roken. Ook gaat hij een kinderhekje op z'n overloop laten plaatsen, zodat hij 's nachts niet nog een keer naar beneden valt.In verband met het herstel van Derksen worden volgende week herhalingen uitgezonden van z'n muziekprogrammaop Radio Drenthe.