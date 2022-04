Oorlogswandeltochten Holtingerveld gaan weer niet door

Voor de derde keer op rij gaan de oorlogswandeltochten in het Holtingerveld niet door. Dat komt door veranderende regelgeving en aanvullende eisen, ook speelt het broedseizoen een rol. De tocht kon de voorgaande twee jaar ook niet doorgaan door de coronamaatregelen. Sportorganisator Norbert Baas en brasserie Oer hebben ook dit jaar een punt achter de tochten gezet.

De routes zijn uitgestippeld in Holtingerveld, het gebied tussen Uffelte en Havelte. Ze lopen langs overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog.

"In de tijd voor corona kon je tot tien dagen voor een wandeling met 250 deelnemers een melding doen en dat was voldoende", zegt Baas. "Nu worden dezelfde eisen gesteld als voor een evenementaanvraag, wat maakt dat er te weinig tijd is om de tochten dit jaar voor 1 mei te organiseren."

Kaarten

"Ook stellen natuurorganisaties andere eisen aan de kaarten waarop de route van de wandeling staat", aldus Baas. "Vroeger kon je de route op een gebiedskaart intekenen en die opsturen. Nu moet alles digitaal. Dat digitaal intekenen van de route moet in een bepaald format en dat is voor ons een stuk lastiger en tijdrovender. En die tijd hadden we niet meer."