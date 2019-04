Motorseizoen zit er alweer op voor man (25) uit Aa en Hunze

Een 25-jarige motorrijder uit de gemeente Aa en Hunze is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op zijn motor 208 kilometer per uur op de Spijkerboorsdijk in Assen.

Op die weg is 80 kilometer per uur toegestaan. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. Omdat de man zoveel te hard reed en daarmee een gevaar vormde voor anderen, werd in overleg met het Openbaar Ministerie ook besloten om de motor in beslag te nemen.