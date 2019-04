Ondernemen in Drenthe: 'Geen aroma’s, geen smaakversterkers en geen kleurstoffen'

"De yoghurt wordt ook nog hier ter plekke bereid met melk afkomstig van een boerderij in Westdorp", zegt Weerink. Hij en zijn vrouw hebben eerder zelf een zuivelboerderij gehad in Exloo. Vanuit die onderneming werden ook de eerste sauzen en dressings ontwikkeld.Voor Weerink, zelf jaren werkzaam in de voedselindustrie, een kleine stap. Naast de verse yoghurt komen er ook zoveel mogelijk verse ingrediënten in de dressings en sauzen."Het ontwikkelen van een nieuw sausje is natuurlijk altijd het grote geheim", lacht de sauzenmaker. "Vakliteratuur lezen, dingen combineren, je leest wat over nieuwe grondstoffen. Vervolgens probeer je dat eerst in je hoofd te combineren tot iets. Van de tien keer dat je wat ontwikkelt, zijn er acht pogingen die je kunt wegstrepen en van twee denk je: daar kan ik wel mee verder."Het blijft voor hem een uitdaging, sauzen maken. Door de jaren heen heeft hij in het kleine sausfabriekje in 2e Exloërmond tientallen recepturen ontwikkeld, waarvan nog zo’n vijftig in productie zijn."Onze toekomst is best rooskleurig", zegt Weerink trots. “Sinds 2018 zijn we onderdeel gaan uitmaken van de onderneming Oliehoorn." Hij vertelt dat de sauzengigant zo'n 80 procent van de cafetaria's in Nederland van sauzen voorziet. Een grote speler dus en ook nog eentje met Drentse wortels. Een deel van het bedrijf en van de recepturen vindt zijn oorsprong in Frischo Schoonebeek.Weerink ziet de overname als een uitdaging. "Van daaruit kunnen we denk ik nog veel meer stappen maken in de toekomst."